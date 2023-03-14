Замглавы МИД России Грушко: зерновая сделка продлена на 60 дней

Москва, , 10:56 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о продлении черноморской зерновой сделки на 60 дней. Об этом сообщает 14 марта ТАСС.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведёт эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена», — сказал Грушко.

Соглашение будет действовать ещё 60 дней. Вновь подтвержден пакетный характер сделки.

Россия будет настойчиво добиваться выполнения всех обязательств по зерновой сделке. Соглашение продлевается на прежних условиях, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия согласна на временное и комплексное продление зерновой сделки. Он отметил, что зерно с Украины активно вывозится, при этом для российского сельскохозяйственного экспорта сохраняются барьеры.