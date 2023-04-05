Москва, 5 апреля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос, как повлияли западные санкции на экономики двух стран.

Павел Быркин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи

На встрече, которая проходит 5 апреля в Кремле, белорусский лидер отметил, что, вопреки ожиданиям Запада, санкции дали положительный эффект для экономик России и Белоруссии.

«Вы правильно сказали, приводя пример сельского хозяйства. Все пугали голодом, холодом и так далее. Ну и что. Сегодня уже хлеб некуда девать в России. Когда такое было, когда такой урожай был огромный», — констатировал белорусский лидер, говоря об итогах поездки Путина в Тулу.

Лукашенко выразил уверенность, что положительный результат стоит ожидать и в промышленном секторе обоих государств. Путин добавил: «Цены падают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу 4 апреля провёл по видеосвязи заседание президиума Госсовета. В ходе него глава государства заявил, что санкции — это надолго, в связи с чем потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности, отметив, что это вопрос национальной безопасности.