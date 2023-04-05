Москва, 5 апреля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Киев при участии иностранных специалистов предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Об этом говорится в распространенном 5 апреля заявлении МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Киевский режим <…> предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи», — говорится в заявлении.

Дипломаты назвали этот факт запредельным нарушением международного права и подчеркнули, что Россия вправе ответить на это. В ведомстве отметили, что все необходимые для этого возможности имеются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин на форуме цифровой трансформации в рамках «Недели российского бизнеса — 2023» заявил, что Россия наблюдает постоянные попытки с сопредельной территории заглушить или подменить спутниковый сигнал. Он добавил, что ранее открытые целенаправленные помехи не были ориентированы на спутники гражданского назначения, но теперь эта тема стала актуальной.