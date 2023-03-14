В России создают программно-аппаратный комплекс по определению помех спутниковым сигналам

Москва, , 12:28 — REGNUM Россия наблюдает постоянные попытки с сопредельной территории заглушить или подменить спутниковый сигнал. Об этом 14 марта заявил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин на форуме цифровой трансформации в рамках «Недели российского бизнеса — 2023».

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что сейчас в России создаётся программно-аппаратный комплекс, способный определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, ориентированной на спутник.

«К сожалению, в последнее время это приобрело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку», — сказал Волин.

По его словам, есть попытки подменить сигнал либо заглушить его.

Он добавил, что ранее открытые целенаправленные помехи не были ориентированы на спутники гражданского назначения, но теперь эта тема стала актуальной. Поэтому потребовался специальный программно-аппаратный комплекс, создание которого может быть завершено до конца 2023 года.

Также Волин подчеркнул, что самое главное — определить, является помеха целенаправленной или случайной, поскольку от этого будет зависеть степень и быстрота реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что спутниковую группировку США, передающую информацию украинским войскам, пора признать законной целью России.