Вашингтон, 5 апреля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Принятое решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти стало «ударом под дых» для авторитета США. Об этом пишет Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

«Объявленное ОПЕК+ неожиданное сокращение также продемонстрировало ослабление способности Вашингтона манипулировать важными политическими решениями других государств, несмотря на мощные геополитические инструменты в его руках», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в нефтяной сфере грабительская политика США вызывает всеобщее осуждение. Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун считает, что Америка для достижения своих целей готова использовать любые методы, включая разжигание кризисов и конфликтов. «Всё это направлено на то, чтобы удержать мировой рынок нефти в собственных руках и использовать его в качестве инструмента ведения геополитической борьбы, а не для продвижения глобального общественного блага», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Россия, Саудовская Аравия и Казахстан объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца 2023 года. Эр-Рияд и Москва приняли решение снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, в Астане — на 78 тысяч баррелей в сутки. К этим странам также присоединились ОАЭ, Ирак, Кувейт и Оман.

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти несёт тройной удар для стран Запада. Во-первых, это будет способствовать поддержке высокой инфляции. Во-вторых, такое решение означает, что Саудовская Аравия поворачивается к Китаю, отворачиваясь от Запада. В-третьих, рост нефтяных цен может стать подрывом антироссийских санкций.