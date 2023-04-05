Москва, 5 апреля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Федерального собрания Михаил Шеремет считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву является для Польши «дурным знамением».

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

«В Польшу Зеленский поехал за гарантиями, но для Польши это весьма дурное знамение. Это ещё одно подтверждение, что Польше в Вашингтоне отведена участь второго фронта», — приводит слова Шеремета РИА Новости 5 апреля.

Депутат отметил, что удивлён отсутствием реакции польского общества на «суицидную политику» президента Анджея Дуды, который приближает Польшу к становлению «овцой, принесённой в жертву во имя спасения тонущей гегемонии США».

Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу договорился с Дудой о передаче польской стороной ВСУ 14 истребителей МиГ-29. Об этом президент Польши заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав двух государств.