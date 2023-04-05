Брюссель, 5 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Главы Министерств иностранных дел стран НАТО сошлись во мнении о необходимости разработать многолетнюю стратегическую программу поддержки Украины. Об этом в среду, 5 апреля, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита в Брюсселе.

EPA/OLIVIER MATTHYS/ТАСС Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе

«Министры сошлись во мнении, что необходимо дать возможность Украине в будущем противостоять агрессии, для этого необходимо укрепить вооруженные силы Украины, принять меры для ее безопасности», — сказал генсек.

Также Йенс Столтенберг пообещал, что все страны-участницы Североатлантического альянса примут участие в модернизации Вооружённых сил Украины до стандартов НАТО. Будут произведены как совершенствование военной техники, так и обучение личного состава.

При этом ранее Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, прошедшей в штаб-квартире альянса, заявил, что содержательный разговор на тему включения Украины в члены НАТО на данный момент невозможен. По словам генерального секретаря НАТО, это возможно лишь при «сохранении Украины как суверенной нации».