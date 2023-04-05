Москва, 5 апреля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин напомнил иностранным послам о теракте на «Северных потоках». Об этом глава государства заявил 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press Утечка газа на газопроводе «Северный поток» после диверсии

«Надеемся на учреждение международной комиссии по расследованию преступлений», — сказал Путин.

Глава государства также выразил надежду, что Дания поддержит предложение России о создании комиссии для выявления обстоятельств ЧП на «Северных потоках».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Версию о её причастности президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Российский лидер добавил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.

Также ранее о возможной причастности Польши и Украины к диверсии на «Северных потоках» сообщила газета Washington Post, ссылаясь на дипломатические источники.