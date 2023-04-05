Москва, 5 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не собирается отдельно встречаться с послом США Линн Трейси в кулуарах или после церемонии вручения верительных грамот. Об этом 5 апреля рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нет, не планирует», — приводит его слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал, что Владимир Путин сделает объёмное заявление по теме внешней политики в ходе церемонии получения верительных грамот от иностранных послов. Он добавил, что церемония вручения верительных грамот должна пройти в Большом Кремлевском дворце в 15:00 5 апреля.

Также ранее в среду, 5 апреля, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день Россия и США уже прошли период холодной войны и находятся в стадии горячего конфликта. Он уточнил, что США вовлечены в гибридную войну с Россией по различным направлениям.