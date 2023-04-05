Варшава, 5 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Федерация фехтования Польши заявила об отказе проводить женский этап Кубка мира по фехтованию на рапирах. Причиной такого решения послужил допуск к турниру российских и белорусских спортсменок. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба организации.

Павел Бедняков/РИА Новости Фехтование на рапирах

Соревнования должны были пройти с 21 по 23 апреля в польском городе Познань. Однако турнир был отменён из-за решения конгресса Международной федерации фехтования (FIE) разрешить спортсменкам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Познани должен был стать первым международным турниром под эгидой FIE с участием представителей России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фехтовальщицы сборной Германии заявили о неготовности участвовать в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии. Позже федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира в знак протеста против участия сборной России.