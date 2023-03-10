Международная федерация фехтования допустила до соревнований спортсменов из России и Белоруссии

Москва, , 18:24 — REGNUM Международная федерация фехтования приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации, сообщает 10 марта портал Inside the Games.

Фехтование © Владимир Астапкович/РИА Новости

Решение принял конгресс Международной федерации фехтования на внеочередной встрече, которая прошла в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Международная федерация фехтования (FIE) продлила отстранение российских спортсменов. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что квалификационный отбор на Игры стартует в апреле.