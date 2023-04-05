Брюссель, 5 апреля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал на необходимость завершения конфликта на Украине путём дипломатии. Об этом глава МИД заявил на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в Брюсселе. Трансляция выступления велась в социальной сети Twitter.

EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС Мевлют Чавушоглу

«Мы указали на необходимость завершения конфликта на Украине путём переговоров и дипломатии», — сказал на пресс-конференции в Брюсселе Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению обозревателя газеты Aydınlık вступление Финляндии в состав НАТО следует рассматривать не только в качестве политики по сдерживанию России, но и как попытку окружить Турцию. Издание пишет, что альянс для установления гегемонии делал попытки «втиснуть евразийский континент на сушу». Однако Иран в 1979 году вышел из-под контроля США, Китай сделал это после 1990 года, Турция — в июле 2016 года, а Афганистан — в 2021 году, после чего все они превратились в государства-мишени.