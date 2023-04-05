Москва, 5 апреля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделает объёмное заявление по теме внешней политики в ходе церемонии получения верительных грамот от иностранных послов. Об этом 5 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Традиционно на церемонии с большим, достаточно объёмным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», — сказал он.

Как уточнил Песков, церемония вручения верительных грамот должна пройти в Большом Кремлевском дворце в 15:00.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Кремле сообщили, что Путин получит верительные грамоты от 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Ему их вручат послы Норвегии (Роберт Квиле), США (Линн Трейси), Экваториальной Гвинеи (Лусиано Нкого Ндонг Айекаба), Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх (Султанат Оман), Башар Джаафари (Сирия), Ненад Колев (Северная Македония), Пенгиран Мухаммад Хусаини Бин Алауддин (Государство Бруней-Даруссалам). Помимо этого, на церемонии будут присутствовать послы Мексиканских Соединённых Штатов, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Ирака, Камбоджи, Гвинеи, Дании, Парагвая и ЕС.