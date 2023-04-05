Москва, 5 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в НАТО создаёт угрозы для России, поэтому Москва примет меры по укреплению системы безопасности, сообщил 5 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Комментируя расширение НАТО, представитель Кремля заявил, что появление у альянса ещё одного участника — Финляндии — вовсе не приблизило укрепление стабильности и безопасности на европейском континенте.

«Это создаёт для нас угрозы и вынуждает принимать меры для ребалансировки всей системы безопасности», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, что в связи с членством Финляндии в НАТО предпримут в российским руководстве, Песков сказал, что пока рано об этом говорить и что на выработку мер нужно время. И тем не менее «всё, что необходимо для обеспечения нашей безопасности, будет сделано».

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля в штаб-квартире НАТО передал главе Госдепа США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к альянсу. В штаб-квартире альянса был поднят ещё один флаг — финский.

В России высказали мнение, что после вступления в НАТО Финляндия потеряла часть своих возможностей, её роль на мировой арене снизилась. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США подтолкнули Финляндию в НАТО.