Москва, 5 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В администрации президента России не видят перспектив для возобновления переговоров с властями Украины. Об этом 5 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, мы пока никаких перспектив не видим для этого. Поэтому здесь нечего добавить к этому», ― указал официальный представитель Кремля, говоря о вероятности возобновления переговоров с Киевом на фоне сообщений о том, что ряд стран подталкивают руководство Украины к такому шагу.

Такой вопрос был задан журналистами на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу и рабочего визита французского лидера Эммануэля Макрона в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву с официальным визитом. По словам бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, цель приезда ― подготовка к переговорам с российской стороной об урегулировании конфликта. По мнению Скшипчака, Зеленский намерен заручиться политической поддержкой, так как всё указывает на приближение момента, когда конфликт придётся завершить путем переговоров.

Также 5 апреля начался государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в КНР. Французский лидер заявил, что Китай может способствовать урегулированию украинского кризиса, используя хорошие связи с Россией.

Ранее в Кремле напоминали, что именно Киев вышел из переговорного процесса. Москва подчёркивала, что западные страны, оказывающие влияние на Украину, вынудили Зеленского отказаться от мирного урегулирования.