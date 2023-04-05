Москва, 5 апреля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня будет вручение верительных грамот, на три часа запланировано», ― уточнил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что традиционно церемония состоится в Большом Кремлёвском дворце. В ходе неё Путин традиционно выступит «с большим заявлением по внешнеполитической проблематике».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле анонсировали церемонию вручения верительных грамот у 17 вновь прибывших послов иностранных государств.

Верительные грамоты главе Российского государства вручат послы Норвегии (Роберт Квиле), Экваториальной Гвинеи (Лусиано Нкого Ндонг Айекаба), Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх (Султанат Оман), Башар Джаафари (Сирия), Ненад Колев (Северная Македония), Пенгиран Мухаммад Хусаини Бин Алауддин (Государство Бруней-Даруссалам). Кроме того, на церемонии будут присутствовать послы Мексиканских Соединённых Штатов, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, США, Ирака, Камбоджи, Гвинейской Республики и ЕС, Дании и Парагвая.

На днях президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Алексея Парамонова на должность посла в Италии. Ранее этот пост занимал Сергей Разов. Указом главы государства он освобождён от выполняемых обязанностей.