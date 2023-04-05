Пекин, 5 апреля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Китай может способствовать урегулированию украинского кризиса, используя хорошие связи с Россией. Об этом 5 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в Пекине с рабочим визитом, передаёт France 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Китай имеет сильные связи с Россией, что в последние дни вновь было подтверждено и может сыграть важную роль», — сказал Макрон, общаясь с представителями французского общества в КНР.

Ранее агентство Bloomberg писало, что председатель Китая Си Цзиньпин постарается использовать визит Макрона, чтобы «вбить клин» между ЕС и США.

Как сообщало ИА REGNUM, французский президент прибыл в Пекин 4 апреля. Визит запланирован до 7 апреля. Главным вопросом его переговоров с Си Цзиньпином назван украинский кризис.