Москва, 5 апреля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в эфире радио Sputnik 5 апреля допустил, что договор России и США о сокращении наступательных вооружений обречён в связи со враждебной политикой Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ

«Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие…» — считает российский дипломат.

Рябков добавил, что договор о СНВ может быть восстановлен только в случае готовности США к изменению враждебного курса по отношению к России.

Накануне Рябков в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что есть гипотетическая возможность возобновления действия ДСНВ, но это будет зависеть от США, от их осознания того, что выбранный ими текущий курс является губительным.

21 февраля президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.