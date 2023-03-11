Москва, , 11:35 — REGNUM Нынешним летом большинство российских граждан планируют провести отпуск на отечественных курортах. Как показал опрос сервиса для поиска работы SuperJob, самыми популярными направлениями стали Крым, курорты Краснодарского края и Алтай.

Горный Алтай Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также в топ-5 вошли озеро Байкал и северная столица ― Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».

Так, 21% опрошенных завили о намерении отдохнуть этим летом внутри страны. 17% решили остаться дома или провести отпуск на своей даче. В этой категории 20% ― люди старше 45 лет.

На отдых за границу уехать собираются всего 4%. Среди предпочтительных направлений наиболее часто называются Турция и Тунис.

Отметим, что с 2020 года растет процент россиян, решивших отправиться в отпуск по внутренним туристическим направлениям. С июня 2020 года по март 2023 года их количество увеличилось на 10% ― с 11 до 21%.

В опросе приняли участие 3 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в февральские праздники по случаю Дня защитника Отечества наиболее востребованными маршрутами для поездок на отдых стали Краснодарский край, а также Москва и Санкт-Петербург. По данным туроператоров, Сочи стал лидером по запросам на такие путешествия в конце февраля.

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