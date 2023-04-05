Москва, 5 апреля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Вступление в НАТО Финляндии и перспектива вхождения Швеции в альянс фактически закрывают тему безопасности Северной Европы, заявила 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Втягивание в НАТО завершило эту эру (безопасности. — Прим. ред.), полностью закрыло какие-либо разговоры относительно того, что этот регион теперь преисполнен безопасности», — заявила Захарова.

По её словам, безопасность Северной Европы долгое время обеспечивалась нейтральным статусом её стран. Втягивание Финляндии и Швеции в НАТО выгодно США, которые преследуют свои, исключительно прагматичные интересы.

Финляндия 4 апреля 2023 года официально вступила в НАТО. Протокол о вхождении в альянс министр иностранных дел республики Пекка Хаависто подписал в штаб-квартире в Брюсселе 5 июля 2022 г.

Такой же документ подписала 5 июля шведский министр иностранных дел Анн Линде, но для Швеции присоединение к НАТО затянулось из-за политического конфликта с Турцией.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что, в связи с расширением НАТО, в России разрабатывают сценарии на случай размещения боевых сил или появления иностранной техники на территории Финляндии.