Лондон, 5 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Тройным ударом по странам Запада станет решение ряд государств — членов ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Такое мнение 4 апреля высказала обозреватель британского издания The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

«Удар по Западу будет тройным. Высокие цены на нефть будут поддерживать инфляцию на высоком уровне», — написала она в своём материале.

Обозреватель отметила, что такое решение, как она считает, является свидетельством того, что Саудовская Аравия поворачивается к Китаю, отворачиваясь от Запада.

При этом Лоуфорд указала, что также рост нефтяных цен может стать подрывом антироссийских санкций, так как в этом случае нефтяные доходы РФ возрастут. Кроме того, она назвала ограничения в отношении российской нефти запоздалыми из-за того, что они были введены только в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал, что российскую нефть, которую перестали покупать в странах «Большой семёрки» (G7) и Евросоюза, теперь будут экспортировать в Азию, Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Спрос есть на весь объём нефти, ранее не востребованный из-за эмбарго.