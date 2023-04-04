Брюссель, 4 апреля, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что содержательный разговор на тему включения Украины в члены альянса возможен лишь при «сохранении Украины как суверенной нации». Об этом он заявил по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которая прошла на уровне глав МИД в штаб-квартире альянса в Брюсселе

EPA/OLIVIER MATTHYS/ТАСС Йенс Столтенберг

«Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой нации. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это», — сказал Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для западных стран наилучшим решением обеспечения безопасности является вхождение Украины в НАТО.