Москва, 4 апреля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Москва уже разрабатывает меры, которые позволят купировать вероятные угрозы, возникающие в связи с вступлением Финляндии в НАТО. Об этом 4 апреля сообщил ТАСС замглавы МИД Александр Грушко.

Петр Ковалев/ТАСС Пограничный пункт «Торфяновка» на границе РФ и Финляндии

«В том числе [разрабатываются] и сценарии, которые предполагают размещение боевых сил либо появление иностранной техники на территории этой страны», — рассказал дипломат.

Он добавил, что теперь общая граница России со странами НАТО выросла до 1,3 тысячи километров и это придётся учитывать. Грушко также отметил, что Россия примет «военно-технические меры предосторожности» в случае возрастания активности Североатлантического альянса в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. В штаб-квартире альянса был поднят флаг республики, она стала 31-м членом военного блока.