По всей Германии пройдёт серия акций против военной помощи Украине
По всей Германии на Пасху пройдёт серия акций против поставок военной помощи Украине
Берлин, 4 апреля, 2023, 20:26 — ИА Регнум. В большинстве городов Германии с 6 по 10 апреля пройдут пасхальные марши, участники которых будут призывать власти страны добиться мирных переговоров по Украине вместо поставок оружия. Об этом говорится на сайте сети мирных инициатив Netzwerk Friedenskooperative.
«На многих пасхальных маршах будут звучать громкие призывы к прекращению боевых действий и мирным переговорам», — говорится в сообщениях.
Будут проводить митинги, демонстрации, шествия, велосипедные туры и фестивали. Всего на сайте говорится о 122 населённых пунктах, где будут организовывать акции.
«Господин канцлер, активизируйтесь в переговорах!» — обращаются организаторы к канцлеру Олафу Шольцу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Германии регулярно проходят акции, участники которых выступают против поставок оружия Киеву. В конце февраля в Штутгарте сотни человек вышли на митинг против отправки вооружений на Украину. У многих были российские флаги.
Пасхальные мирные марши в Германии проходят ежегодно. На них участники выступают против действий НАТО и вооружённых конфликтов. Акции проходят с 60-х годов.