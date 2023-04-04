Берлин, 4 апреля, 2023, 20:26 — ИА Регнум. В большинстве городов Германии с 6 по 10 апреля пройдут пасхальные марши, участники которых будут призывать власти страны добиться мирных переговоров по Украине вместо поставок оружия. Об этом говорится на сайте сети мирных инициатив Netzwerk Friedenskooperative.

Кристина Зоркина/ТАСС Митинг в Берлине в поддержку мирного урегулирования на Украине

«На многих пасхальных маршах будут звучать громкие призывы к прекращению боевых действий и мирным переговорам», — говорится в сообщениях.

Будут проводить митинги, демонстрации, шествия, велосипедные туры и фестивали. Всего на сайте говорится о 122 населённых пунктах, где будут организовывать акции.

«Господин канцлер, активизируйтесь в переговорах!» — обращаются организаторы к канцлеру Олафу Шольцу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии регулярно проходят акции, участники которых выступают против поставок оружия Киеву. В конце февраля в Штутгарте сотни человек вышли на митинг против отправки вооружений на Украину. У многих были российские флаги.

Пасхальные мирные марши в Германии проходят ежегодно. На них участники выступают против действий НАТО и вооружённых конфликтов. Акции проходят с 60-х годов.