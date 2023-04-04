Москва, 4 апреля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Приостановка функционирования Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) не означает, что данный механизм был ликвидирован. Об этом 4 апреля заявил Замглавы МИД РФ Сергей Рябков телеканале «Россия-24».

Дипломат отметил, что есть гипотетическая возможность возобновления действия ДСНВ, но это будет зависть от США. У Вашингтона должны появиться хотя бы «ростки осознания», что выбранный им текущий курс губителен.

Владимир Иващенко/ТАСС Пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море

«Нужно, чтобы американцы сдвинулись в прямом смысле слова с нынешней разрушительной позиции, радикально антироссийской, и начали проявлять здравый смысл», — сказал Рябков.

Он также отметил, что приостановка ДСНВ дала России дополнительные возможности в сфере безопасности. Это лишило США канала сбора информации о военном потенциале России.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Данное решение стало ответом на существенные нарушения положений Договора со стороны США. При этом Москва в качестве жеста доброй воли будет продолжать предупреждать Вашингтон о пусках межконтинентальных и баллистических ракет.