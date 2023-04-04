Рябков назвал условие для возобновления действия ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: функционирование ДСНВ будет возможно при отказе США от антироссийского курса
Москва, 4 апреля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Приостановка функционирования Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) не означает, что данный механизм был ликвидирован. Об этом 4 апреля заявил Замглавы МИД РФ Сергей Рябков телеканале «Россия-24».
Дипломат отметил, что есть гипотетическая возможность возобновления действия ДСНВ, но это будет зависть от США. У Вашингтона должны появиться хотя бы «ростки осознания», что выбранный им текущий курс губителен.
«Нужно, чтобы американцы сдвинулись в прямом смысле слова с нынешней разрушительной позиции, радикально антироссийской, и начали проявлять здравый смысл», — сказал Рябков.
Он также отметил, что приостановка ДСНВ дала России дополнительные возможности в сфере безопасности. Это лишило США канала сбора информации о военном потенциале России.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Данное решение стало ответом на существенные нарушения положений Договора со стороны США. При этом Москва в качестве жеста доброй воли будет продолжать предупреждать Вашингтон о пусках межконтинентальных и баллистических ракет.