Рябков: Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет по соглашению от 1988 года

Москва, , 12:05 — REGNUM Москва по-прежнему будет уведомлять Вашингтон о пусках межконтинентальных и баллистических ракет подводных лодок в рамках соглашения от 1988 года, заключённого между СССР и США. Об этом 30 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи с журналистами.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, мы об этом сказали», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время все виды информационных обменов по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений приостановлены. Он также добавил, что Москва продолжит уведомлять американскую сторону о пусках в качестве жеста доброй воли.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон. В МИД РФ сообщали, что Россия представляла юридические обоснования приостановки ДСНВ, которые полностью соответствуют Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Решение российской стороны было вызвано существенным нарушением договора со стороны США.