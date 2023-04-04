Москва, 4 апреля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24» оценил вступление Финляндии в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Безопасность этих северных стран не увеличится, она ослабнет в результате данного действия», — считает Рябков.

По словам российского дипломата, Москва в ближайшее время обнародует свои ответные меры на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Финляндия стала членом НАТО во вторник, 4 апреля, после подписания главой Министерства иностранных дел Пекка Хаависто соответствующих документов. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал, что на территории страны не будут размещены какие-либо войска без соответствующего с её стороны запроса.