Москва, 4 апреля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 4 апреля назвал правильным бережное отношение к средствам Фонда национального благосостояния (ФНБ), однако указал, что сейчас удалось освободить часть денег.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Понимаю, что мы очень бережно подходим к ФНБ, и это правильно, но, исходя из необходимости, нужно посмотреть на то, как и по каким программам у нас идут расходы в рамках ФНБ», — сказал он.

Глава государства указал, что некоторые из крупных проектов, включая финансируемые из средств ФНБ, в связи с рядом обстоятельств, в том числе — санкциями Запада, сдвигаются на более отдаленную перспективу, в связи с чем происходит высвобождение ресурсов.

«Я не говорю, что нужно бездумно это делать. Конечно, нужно все посчитать, но такой источник надо иметь в виду», — пояснил Путин.

Также он поручил правительству поработать и обдумать возможность докапитализации региональных фондов, в том числе из средств ФНБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент заявил, что в течение следующих полутора лет в России не должно быть существенных изменений тарифов ЖКХ. Он добавил, что предыдущую индексацию тарифов провели на месяц раньше, чем планировали, в декабре 2022 года, поэтому в регионах должны быть средства на развитие системы ЖКХ.