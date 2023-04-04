Минск, 4 апреля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Белорусскиие силовики задержали уже более 30 пособников иностранных спецслужб. Об этом 4 апреля сообщил глава государства Александр Лукашенко.

БелТА/ТАСС Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором СВР РФ Сергеем Нарышкиным

«Мы недавно задержали террориста, который работал под крышей, по указке и наводке и выполнял задание Службы безопасности Украины, и, самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников», — сказал он на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Лукашенко отметил, что из-за разного рода «отморозков именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы», работы у спецслужб очень много. Президент заверил, что Россия может полностью рассчитывать на поддержку со стороны Белоруссии в вопросах обеспечения безопасности общества.

«Но я хочу вас заверить, что мы абсолютно открыты для сотрудничества. Вы это чувствуете и видите. И благодарны вам за ту информацию, которую вы нам поставляете, и вовремя нас напрягаете по отдельным вопросам. Думаю, что впереди у нас более глубокое сотрудничество, и на нас вы можете рассчитывать по тем направлениям, где мы что-то можем», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии 31 марта сообщил о задержаниях лиц, причастных к совершению теракта против самолета ВКС России на аэродроме Мачулищи. По подозрению в совершении диверсии задержали гражданина Украины Николая Швеца.