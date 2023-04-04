Москва, 4 апреля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Профильные органы власти должны проанализировать таможенную политику и в случае необходимости скорректировать её. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета

«Коллеги отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен», — сказал он.

Глава государства отметил, что этот вопрос необходимо рассмотреть серьёзнее, чтобы затем провести соответствующую корректировку.

«Конечно, что же мы на конечную продукцию [пошлины] обнуляем, а на сырьё и на комплектующие держим высокие тарифы? Так и чего? И не будет у нас собственной конечной продукции», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент поручил правительству найти возможные варианты для снижения административной и налоговой нагрузки на небольшие промышленные предприятия. Он уточнил, что в этом вопросе нужно действовать очень аккуратно.