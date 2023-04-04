Красноярск, 4 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём находится в России. Эту информацию подтвердил его отец.

Алина Ковригина/ТАСС Александр Усс

«Мы уже поговорили с сыном. Он доехал до России», ― сказал Александр Усс в разговоре с «Базой».

Он добавил, что Усс-младший сам расскажет, как смог добраться до родины, если захочет.

Также информацию подтвердил и пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.

«Да, я могу подтвердить вам», ― ответил он на просьбу телеканала «Звезда», добавив, что каких-либо сведений о дальнейших планах предпринимателя у него пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём ранее сообщил, что находится в России. Он признался, что скрылся от итальянского правосудия, так как перестал рассчитывать на его объективность. По словам Усса-младшего, итальянский суд продемонстрировал свою явную политическую ангажированность и готовность «прогнуться под давлением властей США».

Усса-младшего задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане за якобы нарушение санкций США. Также американцы заявили о подозрении в совершении незаконных сделок и отмывании денег.

21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.

По информации итальянских СМИ, Усс улетел частным рейсом из аэропорта Линате по поддельным документам.