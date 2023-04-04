Усс подтвердил возвращение в Россию бежавшего из-под ареста сына
Красноярский губернатор Усс подтвердил возвращение в Россию бежавшего из-под ареста в Италии сына
Красноярск, 4 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём находится в России. Эту информацию подтвердил его отец.
«Мы уже поговорили с сыном. Он доехал до России», ― сказал Александр Усс в разговоре с «Базой».
Он добавил, что Усс-младший сам расскажет, как смог добраться до родины, если захочет.
Также информацию подтвердил и пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.
«Да, я могу подтвердить вам», ― ответил он на просьбу телеканала «Звезда», добавив, что каких-либо сведений о дальнейших планах предпринимателя у него пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём ранее сообщил, что находится в России. Он признался, что скрылся от итальянского правосудия, так как перестал рассчитывать на его объективность. По словам Усса-младшего, итальянский суд продемонстрировал свою явную политическую ангажированность и готовность «прогнуться под давлением властей США».
Усса-младшего задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане за якобы нарушение санкций США. Также американцы заявили о подозрении в совершении незаконных сделок и отмывании денег.
21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.
По информации итальянских СМИ, Усс улетел частным рейсом из аэропорта Линате по поддельным документам.