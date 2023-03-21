Милан, Италия, , 16:03 — REGNUM Экстрадиция российского предпринимателя Артёма Усса, являющегося сыном губернатора Красноярского края Александра Усса, в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег, одобрена судом в Милане. Об этом 21 марта рассказал один из адвокатов задержанного российского гражданина, его слова приводит ТАСС.

Губернатор Красноярского края Александр Усс © Артем Коротаев/ТАСС

«Суд одобрил экстрадицию [Артёма Усса в США] по двум из четырёх пунктов обвинения», — сказал он.

Также адвокат задержанного сына губернатора Красноярского края указал, что защита Артёма Усса намерена в течение 15 дней подать апелляцию в кассационный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января суд в Италии дал время властям США, которые запросили экстрадицию задержанного по их запросу россиянина Артёма Усса, для предоставления дополнительной информации, подтверждающей его вину. Заседание тогда было перенесено на неопределённый срок.