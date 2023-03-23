Сын красноярского губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Рим, , 18:37 — REGNUM Российский бизнесмен Артём Усс, являющийся сыном губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Об этом 23 марта пишет итальянская газета La Republica.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, 22 марта находившийся под домашним арестом гражданин России, обвиняемый США в незаконных сделках и отмывании денег, а также нарушении санкций, якобы сломал электронный браслет и скрылся из квартиры.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса-младшего в США. Адвокат задержанного заявил о намерении в течение 15 дней подать апелляцию в кассационный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Усс был задержан в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября 2022 года. Его арестовали по запросу США и поместили под домашний арест.