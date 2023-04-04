Москва, 4 апреля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём заявил, что был вынужден совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, так как итальянский суд продемонстрировал явную политическую ангажированность. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. Усс-младший подчеркнул, что уже вернулся в Россию.

(сс) Артем Усс Артем Усс

Подозреваемый Вашингтоном в незаконных сделках и отмывании денег Усс-младший объяснил, что не верит в объективность итальянского правосудия, которое явно оказалось готово прогнуться под давлением США.

«Я ― в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надёжные люди. Спасибо им», ― сказал сын красноярского губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, Усс-младший был задержан 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане за якобы нарушение санкций США. Также американцы заявили о подозрении Усса в совершении незаконных сделок и отмывании денег. По версии американского минюста, предприниматель якобы был причастен к продаже нефти из Венесуэлы через подставные компании и с помощью криптовалюты, а также организовал закупки подсанкционной электроники.

21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.

По информации итальянских СМИ, Усс улетел частным рейсом из аэропорта Линате по поддельным документам. Причём скрыться ему помогли несколько человек, предположительно граждане стран Восточной Европы. Для быстрой доставки Усса в аэропорт использовали несколько автомобилей с мощными двигателями. Уточняется, что предприниматель, скорее всего, нанял группу для организации побега.