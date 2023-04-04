Москва, 4 апреля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Владимир Путин поручил правительству найти возможные варианты для снижения административной и налоговой нагрузки на небольшие промышленные предприятия. Своё поручение глава государства озвучил 4 апреля на заседании президиума Госсовета.

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«Я прошу правительство рассмотреть возможность снижения административной и налоговой нагрузки для небольших промышленных предприятий, это очень важно. Конечно, и тут нужно смотреть на всё очень аккуратно, но давайте все-таки подумаем и над этим вопросом», — сказал глава государства во вторник на заседании президиума Госсовета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, угольные, нефтегазовые компании, сектор малого и среднего предпринимательства, а также предприятия с доналоговой прибылью менее одного миллиарда рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет.