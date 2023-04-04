Варшава, 4 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия вошла в состав Североатлантического альянса (НАТО). Он написал об этом 4 апреля на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«С этого момента союз насчитывает 31 государство», — отметил в своём сообщении глава польского правительства.

Также Моравецкий уточнил, что такие, по его мнению, сильные партнёры по альянсу являются гарантией безопасности для Польши, региона и всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров иностранных дел стран альянса заявил, что НАТО не будет размещать на территории Финляндии какие-либо войска без соответствующего запроса с её стороны. Он подчеркнул, что Финляндия укрепит блок развитой военной промышленностью и высокопрофессиональной армией.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет в ответ на вступление Финляндии в НАТО такие контрмеры, которые она посчитает нужными. Представитель Кремля отметил, что российские военные своевременно сообщат в случае, если на финской территории появится инфраструктура НАТО.