Вашингтон, 4 апреля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Европейский союз и Соединённые Штаты Америки планируют усилить сотрудничество для снижения зависимости стран Европы от российского ядерного топлива. Об этом говорится в заявлении Энергетического совета ЕС — США.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«Совет намерен интенсифицировать сотрудничество по снижению зависимости от России в области ядерного топлива и услуг по топливному циклу и поддерживает продолжающиеся усилия стран сообщества по диверсификации поставок ядерного топлива», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что заседание, на котором был подписан документ, проходило в Брюсселе под председательством государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

По мнению газеты The New York Times, сфера энергетики Европейского союза по-прежнему находится в зависимости от российского атомного сектора. По мнению издания, это является основной причиной, из-за которой некоторые западные страны выступают против антироссийских санкций в этой сфере.