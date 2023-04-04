Брюссель, 4 апреля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров иностранных дел стран альянса 4 апреля заявил, что НАТО не будет размещать на территории Финляндии какие-либо войска без соответствующего запроса с её стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны», — сказал генеральный секретарь.

Столтенберг подчеркнул, что Финляндия укрепит НАТО развитой военной промышленностью и высокопрофессиональной армией, вступление страны в Североатлантический альянс даст Финляндии железные гарантии безопасности.

Ранее в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё подтвердили, что 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдёт церемония присоединения страны к Североатлантическому альянсу. В штаб-квартире альянса будет поднят финский флаг, а республика станет 31-м членом организации.