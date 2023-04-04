Москва, 4 апреля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Россия примет в ответ на вступление Финляндии в НАТО такие контрмеры, которые она посчитает нужными. Об этом 4 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что российские военные своевременно сообщат в случае, если на финской территории появится инфраструктура НАТО, и добавил, что вступление Финляндии в альянс не может не повлиять на её отношения с Россией, так как НАТО — недружественная для Москвы структура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемония присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 апреля с участием финского президента Саули Ниинистё. Вместе с ним на мероприятии будут находиться министр иностранных дел страны Пекка Хаависто и руководитель министерства обороны Антти Кайкконен.