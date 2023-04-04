Москва, 4 апреля, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает своими друзьями и соратниками главу МИД Китая Цинь Гана и его предшественников на этом посту. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Министр Цинь Ган, как и его предшественники — ныне курирующий внешнюю политику член Политбюро ЦК КПК Ван И, а до него Ян Цзечи, Ли Чжаосин и многие другие выдающиеся китайские дипломаты — мои добрые друзья и соратники», — сказал руководитель ведомства.

Лавров пояснил, что он и его китайские коллеги готовы «плечом к плечу» защищать интересы друг друга в рамках стратегической координации РФ с КНР на мировой арене. Глава МИД напомнил, что встречался с Ван И и Цинь Ганом в рамках недавнего визита председателя Китая Си Цзиньпина в Россию.

Кроме того, по словам министра, он собирается проводить новые встречи с Цинь Ганом «на полях» других мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Цинь Ган в ходе телефонной беседы с Сергеем Лавровым заявил о намерении поддерживать тесные контакты с главой МИД РФ. 2 марта Сергей Лавров с Цинь Ганом на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Нью-Дели сообщили, что Россия и Китай имеют масштабные планы развития двустороннего сотрудничества.