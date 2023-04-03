Москва, 4 апреля, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Европейские страны из-за своего отношения к РФ потеряли Россию, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 3 апреля в интервью изданию «Аргументы и факты».

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Евросоюз «потерял» Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения», — заявил он.

Глава МИД отметил, что Москва сделала определенные выводы и рассматривает ЕС как недружественное объединение, поскольку Запад снабжает Украину вооружениями, а также направляет инструкторов и наемников для содействия ВСУ.

Лавров добавил, что Россия готова в случае необходимости жестко реагировать на любые враждебные действия в свой адрес.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта российский президент Владимир Путин утвердил обновленную Концепции внешней политики России. В документе сказано, что большинство европейских государств проводят агрессивную политику в отношении РФ.

Кроме того, в тексте Концепции говорится, что Россия будет защищать свои национальные интересы и начнет формировать новую модель сосуществования со странами Европы.