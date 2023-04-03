Москва, 4 апреля, 2023, 01:41 — ИА Регнум. США и их союзники пытаются сорвать новый саммит Россия — Африка, который планируется провести в конце июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 3 апреля в интервью газете «Аргументы и факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей», — сообщил министр.

Он отметил, что западные страны делают все возможное, чтобы организовать международную изоляцию России. Вместе с тем, по словам Лаврова, африканские государства не торопятся пренебрегать своими интересами в пользу планов США.

Глава МИД считает, что американская сторона продолжит мешать сотрудничеству РФ с другими странами. Вместе с тем он полагает, что для США «успех далеко не гарантирован».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Сочи прошел первый саммит Россия — Африка. В рамках мероприятия были подписаны более 50 соглашений на сумму, превышающую 800 млрд рублей.

В конце января Сергей Лавров совершил турне по странам Африки. Он побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее. По итогам поездки Лавров заявил, что СМИ США и ЕС искаженно освещали его визит в африканские страны.