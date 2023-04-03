Москва, 3 апреля, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Россия никому не несёт ядерной угрозы, несмотря на то, что западная пропаганда утверждает об обратном. Об этом заявил 3 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо, потому что знаю, что, по крайней мере, мы не просим о ядерной войне, не угрожаем ядерной войной», — сообщил он на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что российской ядерной доктриной «предусмотрены несколько чётких сценариев», при которых может быть применено ядерное оружие.

«Сейчас определенно не та ситуация, которая была бы предусмотрена нашей ядерной доктриной. Весь этот нарратив о том, что Россия угрожает миру ядерными боеголовками, является частью пропаганды», — подчеркнул Небензя.

Ранее МИД сообщил, что Москва пока не планирует менять ядерную доктрину. При этом отмечено, что действия США будут отслеживаться особо внимательно, учитывая то, что они постоянно ищут возможности для оказания давления на РФ.