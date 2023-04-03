Москва, 3 апреля, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Указ о награждении погибшего в результате теракта в одном из кафе в Санкт-Петербурге военкора (посмертно) высокой наградой подписан 3 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владлен Татарский

Как сказано в указе, Владлен Татарский награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

Военкор Владлен Татарский был убит в результате теракта, совершённого вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении кафе на Университетской набережной, где проходила его творческая встреча.

По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. В результате взрыва военкор погиб, получили ранения ещё 32 человека. Состояние десяти из них оценивается как тяжёлое, 16 находятся в состоянии средней тяжести.

В НАК назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины.

Ранее с обращением к президенту России о награждении Владлена Татарского обратился член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Депутат предлагал наградить его орденом «За заслуги перед Отечеством».