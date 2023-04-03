Москва, 3 апреля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 апреля посетит в Туле одно из ведущих машиностроительных предприятий страны завод «Тулажелдормаш». Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Рюмин/ТАСС Тула

В пресс-службе отметили, что предприятие входит число системообразующих промышленных организаций.

«Здесь же в режиме видеоконференции Президент проведёт заседание президиума Государственного совета по вопросу «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления», — говорится в публикации.

Сообщается, что в ходе заседания Путин заслушает доклады губернатора Тульской области, председателя комиссии Госсовета промышленности Алексея Дюмина и зампреда правительства, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Они представят предложения по увеличению объёмов поддержки промышленного сектора.

«Тулажелдормашу» в октябре 2019 года исполнилось 150 лет со дня образования. Предприятие с юбилеем поздравлял Путин. На заводе в основном производят транспортные средства, технику и оборудование для строительства и ремонта железнодорожных путей.