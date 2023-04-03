Москва, 3 апреля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Американская политика привела к тому, что доверие к доллару разрушено, как и к США как месту размещения финансовых вкладов, пишет 3 апреля член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Комментируя заявление американского сенатора Марко Рубио, недовольного решением Китая и Бразилии отказаться от доллара и перевести расчёты в торговле на национальные валюты, Пушков предположил, что в Вашингтоне начинают понемногу прозревать.

В Штатах начинают понимать, что страны избавляются от их власти, отказываясь от так называемой rules-based world — доктрины мира, основанного на американских правилах. Вашингтон переоценил свои силы, замораживая активы неугодных стран, отметил российский сенатор. Тем самым США сами подорвали доверие к доллару и к этой стране как к месту размещения финансовых вкладов.

«Чем дальше, тем больше США будут ощущать эту потерю доверия со стороны внешнего мира. Неизбежная расплата за примитивный гегемонизм», — заявил Пушков.

Центробанки Китая и Бразилии 30 марта договорились создать офшорный клиринговый центр, что позволит отказаться в двусторонней торговле от доллара и сделать более быстрой и менее затратной конвертацию юаней в реалы.

В России на фоне западных санкций и заморозки российских активов заявляют, что доверие как к доллару, так и к евро потеряно. По словам главы Минфина Антона Силуанова, доллар в нынешних условиях — совершенно ненадёжный инструмент.