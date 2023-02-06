Силуанов заявил о потере Россией доверия к доллару и евро как к расчётным валютам

Москва, , 16:55 — REGNUM На сегодняшний день у России потеряно доверие к американскому доллару, евро и другим валютам стран Запада. Об этом 6 февраля заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в подкасте «Лёгкие деньги» на Первом канале.

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Максим Блинов/РИА Новости

Как отметил Силуанов, ранее доллар США, евро и ряд других западных так называемых резервных конвертируемых валют считались в мире главными расчётными единицами.

«Ситуация показала, что это совершенно ненадёжный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал, что Европейский союз ожидает, что Россия из-за введения странами Запада санкций против российских нефти и нефтепродуктов будет каждый день терять порядка €300 млн.