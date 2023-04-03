Москва, 3 апреля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), был подготовлен и спланирован спецслужбами Украины. Об этом 3 апреля заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

РИА Новости На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По данным ведомства, к преступлению были привлечены «агенты, сотрудничавшие с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, иноагент).

«Установлено, что совершённый 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального», ― уточнили в НАК.

При этом в комитете подчеркнули, что задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора Дарья Трепова является активной сторонницей этого фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб, ещё более 30 человек получили ранения.

Главное следственное управление петербургского СК возбудило уголовное дело. По подозрению в причастности к убийству военкора задержана Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал терактом убийство военкора Владлена Татарского. Он отметил, что сейчас идёт активная фаза следствия, и призвал набраться терпения и дождаться заявлений российских спецслужб. Песков также сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о теракте.