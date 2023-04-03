Москва, 3 апреля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. По итогам первых трёх месяцев 2023 года средняя цена на нефть марки Urals значительно снизилась в сравнении прошлогодними данными, составив $48,92 за баррель. Об этом 3 апреля сообщает Минфин России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе–марте 2023 года сложилась в размере $48,92 за баррель, в январе–марте 2022 года — $88,95 за баррель», — говорится в сообщении.

Средняя цена по итогам марта 2023 года, как отметили в министерстве, составила $47,85 за баррель, что в 1,86 раза ниже, чем в марте прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта начал действовать приказ министра энергетики России Николая Шульгинова о мониторинге цен на экспортную нефть. Новый механизм контроля вводится для улучшения эффективности налогообложения. Мониторинг цен нефти Urals будет проводиться по данным портов Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области, Новороссийск в Краснодарском крае и на нефть ВСТО из порта Козьмино в Приморском крае.