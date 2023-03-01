В Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на экспортную российскую нефть

Москва, , 21:41 — REGNUM С 4 марта вступает в силу приказ об утверждении порядка мониторинга цен на экспортную российскую нефть. Документ подписал министр энергетики России Николай Шульгинов.

В ведомстве отмечают, что это позволит видеть реальную стоимость нефти при её экспорте и станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли. Ежемесячно будут мониторить цены на нефть Urals из портов Новороссийск, Усть-Луга, Приморск, и на нефть ВСТО из Козьмино.

Сотрудники Минэнерго отследят цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС. Стоимость российских марок Urals и ESPO сравнят с представленными на мировых рынках ключевыми иностранными марками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин России проинформировал о почти двукратном падении цены на российскую нефть. Так, по итогам первых двух месяцев 2023 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере 49,52 долларов за баррель. Годом ранее средняя цена нефти марки Urals составляла 88,89 долларов за баррель.